Пошвецени гроби у Змаєве

ЗМАЄВО – Внєдзелю, 10. мая, у филияли нововербаскей грекокатолїцкей парохиї у Змаєве, парох о. Иґор Вовк на теметове пошвецел гроби.

Як то у тим валалє традиция, пошвецанє гробох ше окончує першей нєдзелї по Велькей ноци, алє того року пре запровадзени позарядови стан, то було преложене.

По словох нововербаского пароха о. Вовка, догварене же би то було окончене тераз, та ше так вирни зишли и на валалским теметове пошвецени коло двацец гроби.

Як наглашел о. Вовк, и далєй ше почитує шицки предписани мири защити од коронавирусу, та присутни ношели защитни маски и рукавици.

