Дзень побиди означени и у Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Представителє Месного одбору (МО) Здруженя борцох Народноошлєбодительней войни (НОВ) и гражданє Руского Кересура всоботу, 9. мая, положели венєц опрез памятнїка погинутим борцом з нагоди означованя Дня побиди у Другей шветовей войни.

Присутни з минуту цихосци указали чесц шицким погинутим борцом НОВ, а скромному числу присутних бешеду отримал предсидатель МО Здруженя борцох НОВ Дюра Папуґа и визначел податок же у Другей шветовей войни з Керестура участвовали 374 млади вояци, а 51 погинул.

Зоз тим спомином указана чесц и почитованє шицким тим младим особом хтори свой живот дали за шлєбоду.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)