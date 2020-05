ЖАБЕЛЬ – Од нєшка, 11. мая, починаю робиц и шалтери Полицийней станїци у Жаблю. Шалтери буду поряднє функционовац, а приоритет будзе видаванє особних картох.

Гражданє у обовязки притримовац ше превентивних мирох защити од вируса, цо значи же будзе обовязне ношенє защитних маскох, рукавицох, а будзе ше мушиц почитовац и социялну дистанцу од минимално два метери, як и правила уходзеня и виходзеня зоз обєкту.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)