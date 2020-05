ВИБЕРАНКИ: Нови датум виберанкох 21. юний

НОВИ САД – Предсидатель Покраїнскей скупштини Иштван Пастор вчера подписал пременєну одлуку о розписованю покраїнских виберанкох за 21. юний.

Тоту одлуку Пастор подписал у складзе зоз своїма овласценями и важацу правну реґулативу, як и зоз пременками котри настали пре позарядови стан у Сербиї.

Пастор здогаднул гласачох же ше покраїнски виберанки отримує по пропорцийней виборней системи, односно у Войводини як єдней виберанковей єдинки, а 120 посланїкох ше вибера на основи лїстинох политичних странкох, коалицийох, лєбо ґрупи гражданох.

Вон поволал гражданох же би вихасновали свойо право гласа, а учашнїкох на виберанкох на коректну и чесну политичну борбу и кампаню засновану на политичних програмох и арґументох.

