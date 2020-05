НОВИ САД – Внєдзелю прейґ интернету отримана пията по шоре роботня за дзеци, котру орґанизовал Завод за културу войводянских Руснацох.

Дзеци през роботню о руским народним облєчиве водзела Наташа Колесар, а заинтересовани дзеци поволани же би посилали свойо креативни роботи.

Роботню мож ище раз одпатриц и на заводовим Фейсбук боку, у рубрики Notes, лєбо на тим линку.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)