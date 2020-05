Ище 5 тисячи пакети за найзагроженших у вербаскей општини

ВЕРБАС – У велькей сали Центра за физкултуру ,,Драґо Йовович” того викенду волонтере Штабу за позарядово ситуациї Oпштини Вербас (ОВ) предлужели рихтанє пакетох помоци за шицких пензионерох зоз приходами меншима як 30 тисячи динари и за социялно загрожених гражданох.

Як сообщене зоз Штабу за позарядово ситуациї ОВ, поживово продукти за нови 5 тисячи пакети обезпечени з помоцу Покраїнскей влади и донаторох з привредного сектору.

Дзелєнє пакетох почнє наиходзацих дньох. Апелує ше на гражданох же би були сцерпезлїви по приход волонтерох и випорученє пакетох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)