Вчера застановени огень на теметовскей долїни

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера, 10. мая, коло 11 годзин рано, вибухнул огень на керестурскей долїни споза теметова, хтори пре наглу интервенцию Добродзечного огньогасного дружтва нєодлуга загашени.

Як Рутенпрес дознава од предсидателя ДОД-а Михайла Раца, до огня пришло кед нєпозната особа запалєла венци хтори ше находзели у контейнеру при теметове. Огень зоз контейнера ше потим преширел и на долїну алє, на щесце, витру нє було та ше членом ДОД-а швидко удало загашиц огень.

У гашеню огня участвовали два камиони ДОД-а, а пре їх швидку интервенцию векшей материялней чкоди нє було.

