Перша служба и пошвецанє гробох

СРИМСКА МИТРОВИЦА – По утаргованю позарядового стану и ублажованя мирох, вирни парохиї Сримскей Митровици внєдзелю присуствовали на Служби Божей, почитуюци предписани мири защити.

Велї вирни ище нє були информовани, лєбо ше обавали чи треба присц до церкви. Євангелия була о тим як Исус виздравел 38 рочного хорого чловека, а у Дїлох апостолских ше бешедовалоо Петрови котри виздравел осем роки хорого Енея. Шицко бешедовало о виздравеню и обчекованю красших часох котри тоти вирни велї днї чекали.

Тей нєдзелї у пополадньових годзинох парох Владислав Варґа пошвецел и 32 гроби наших парохиянох у Лачарку.

