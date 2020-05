През бависко ше и уча

У фамелиї Балїнтових нїґда нє допито, а окреме од кеди ше престало ходзиц до школи и до забави, а родичи на роботу. Шицки дома, та ше часто вєдно бавя, цала фамелия, и у тим уживаю, а найбаржей троме браца: Андерей (8), Ваня (6) и Иван (2).

Єдна з предносцох вельочисленей фамелиї тота же ше дзеци можу вєдно бавиц, а троме Балїнтово браца маю ище єдну предносц – же им мац Ясна воспитачка хтора креативна и вше порихтана орґанизовац им рижни едукативни змаганя и бависка. Оцец Владимир параст котри хлапцом дава роботи на дворе, у загради и на полю. Любопитлїви, вредни и шмели, хлапци свой шлєбодни час найволя препровадзовац вонка. Любя пойсц и до прабаби, баби и дїда, бавиц дзецински шах, бавиц ше з Уно картами, рисовац, бавиц кошарку, та и заметац двор, або помогнуц оцови же би пренєсол чутки. Вони од рана до вечара здумую рижни интересантносци и вше нови бависка.

ТРОМЕ КУХАРЕ

Троме браца барз любя правиц и печиц колачи и то им узвичаєне, а понеже ше любя ставяц, здумали таке же кед дахто страци у даєдним од заєднїцких бавискох, ма задаток порихтац колачи за шицких у обисцу. Нєдавно правели кекси з кокосом. Рецепти нє тая, та нам виволали цо за спомнути кекси потребне: 210 ґр мараґрину, 150 ґр муки, 50 ґр кокосу, 115 ґр цукру, 1 ложичка есенциї ванелиї и цифровани отрушинки за декорацию.

А, ниа, як их треба порихтац: до ванґлочки положиц марґарин и цукер, замишиц, потим доложиц есенцию ванелиї и кокос, та заш замишиц, а вец помали докладацдац муку потамаль док цесто нє будзе мегке и кус лїпкаце. З цеста треба направиц вальок и резац го на фалатки. Андрей их мерал на килашох же би були єднаки, Ваня их шулькал до отрушинкох, а Иван их прицискал зоз погаром. Кекси треба печиц на 220 ступнї од 5 до 7 минути.

– Вше ше намагам розподзелїц им обовязки так же би каждому його робота була интересантна и прилагодзена роком. Рано Андрей перше пороби домашню задачу, а вец по їх жаданю або ше бавя, або дацо робя. Учим их най знаю же кажду награду муша заслужиц – гварела мац Ясна.

ЧАСТО БАВЯ ФАМЕЛИЯРНИ КВИЗ

Шицки троме браца барз любя експериментовац, а окреме су задовольни кед после їх роботи видно резултати. Раз так посадзели пасулю. Поряднє ю допатрали, алє и поровновали зоз посадзену пасулю у баби. Нєпреривно ше випитовали чом нє єднак рошнє… Вечар пред спаньом любя єдни другим читац приповедки, або бавиц фамелиярни квиз о общим знаню.

– Барз ше любим бавиц з Иваном и Андрейом. Найволїме правиц хижу з вельких Леґо коцкох и превожиц пакети у прикочу. Любим и кед вєдно правиме колачи, а тато и я их найволїме коштовац. През дзень ше часто вожиме на бициґлох, одвежеме ше дакеди и до поля, а найволїме ше спущовац зоз брещка – гварел Ваня, котрому тиж интересантне з братом Иваном бавиц ше на полицайох и огньогасцох, а з Андрейом ше змагац у рижних бавискох.

”СУПЕРГЕРОЙ” ЗАСТАНОВЕЛ ВИРУС

А єдна з Андерйових найлєпших роботох виложена на Фейсбук профилу дюрдьовскей основней школи. Кед ше пред двома мешацами престало ходзиц до школи пре вирус корона, Андрей бул инспировани и самоинициятивно нарисовал малюнок з приповедку у котрей вон супергерой котри застановел тот вирус. У приповедки указал же барз добре позна велї держави и городи у швеце.

– Одпутовал сом на одпочивок до Италиї, перше сом пошол до Риму и у єдним ресторану сом єдол пицу и припатрал ше на Колосеум, а вец сом пошол обисц и Криву турню у Пизи. Нараз сом обачел Корону и влапел ю до огромного балону же би ше од нєй людзе нє обрали – гварел Андрей.

И вон ше люби бавиц з обидвома братами, алє и бешедовац на телефон зоз товаришами зоз класи, а окреме кед ше змагаю у заєднїцких видео-бавискох на телефону.

Дома шицки троме крашнє препровадзую час, алє припознаваю же им уж хибя їх товарише зоз школи и забави, та лєдво чекаю же би их ознова поволали. Балїнтово браца ходзели и до центру Никола Тесла у Новим Садзе дзе научели о велїх интересантносцох, та ше наздаваю же пошвидко предлужа и там ходзиц, учиц ше и бавиц.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)