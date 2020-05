РВК: Придаванє виберанкових лїстинох по 5. юний

БЕОҐРАД – Републична виберанкова комисия (РВК) принєсла Ришенє о предлуженю запровадзованя виберанкових роботох за парламентарни виберанки котри буду отримани 21. юния, преноши сайт Радио-телевизиї Войводини.

Предсидатель Републичней виберанковей комисиї Владимир Димитриєвич гварел же ше зоз ришеньом предлужує запровадзованє виберанкових роботох у поступку запровадзованя виберанкох за народних посланїкох, посланїкох Скупштини Войводини и одборнїкох скупштинох општинох и городох.

На вчерайшей схадзки принєшени Роковнїк за окончованє виберанкових роботох, тяк и термин за придаванє виберанкових лїстинох – 5. юний на пол ноци, а преглашенє виберанковей лїстини муши буц найпознєйше 24 годзини од хвильки приєма виберанковей лїстини, кед сполнює условия.

Утвердзованє и обявйованє виберанковей лїстини у Службеним глашнїку муши буц найпознєйше по 10. юний на пол ноци.

Парламентарни виберанки пeршобутно розписани 4. марца за 26. април, алє пре запровадзованє позарядового стану 15. марца пре коронавирус, претаргнути шицки роботи.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)