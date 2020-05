НОВИ САД – Мали матуранти од вчера каждодньово можу патриц задатки на першей програми РТВ, дополадня на 9,30 годзин и вечар на 19,20. годзин. Слово о екранизованих задаткох зоз шицких седем предметох котри осмаки пририхтую за Закончуюци испит.

Наставнїки основних и штреднїх школох уж даскельо сезони у рамикох емисиї „Я виберам” пробую маломатурантом на єдноставни способ приблїжиц основни поняца, алє и указац на евентуални препущеня котри их парняки правели кед покладали Закончуюци испит.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)