ШИД – Традицийни вашар хтори ше отримує каждого 15. у мешацу, пре актуалну ситуацию нє будзе отримани анї тераз, на пияток 15. мая, виявела за „Рутенпрес“ директорка ЯКП „Стандард“ Славица Сремац.

Вона гварела же вашар нє будзе отримани пре мири Влади Републики Сербиї же би ше на отвореним просторе нє зберали вецей як 50 особи.

Вашар нє отримани анї 15. марца, на дзень кед преглашени позарядови стан, а потим анї 15. априла.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)