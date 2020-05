У коцурскей церкви ознова и вирни на богослуженьох

КОЦУР – Як сообщене, у грекокатолїцкей церкви Успения пресвятей Богородици у Коцуре од вчера, 11. мая, допущене же би и вирни присуствовали богослуженьом, затераз лєм до 50 особи.

Притримованє предписаних мирох защити, як отримованє одстояня, ношенє защитних маскох и рукавицох, важне и далєй покля тирва епидемия коронавурусу.

Як гварел парох коцурски о. Владислав Рац, майово служби буду кажди вечар на 20 годзин, а окрем вчерайшей Служби Божей котра була на 19 годзин, богослуженя буду отримовани рано на 8 годзин.

Од нєдзелї, 17. мая, плановане же би шицки Служби Божо починали у свой час.

