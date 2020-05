У Новим Садзе у остатнїх 72 годзинох нє було новозаражени особи

НОВИ САД – Нови Сад у остатнїх 72 годзинох нє мал анї єден нови случай инфицированя з коронавирусом, а кажди дзень ше, по словох городоначалнїка Милоша Вучевича, тестира медзи 200 и 300 особи, преноши сайт Радио-телевизиї Войводини.

Вучевич наглашел же у прешлих седем дньох зробени коло 1300 тестираня и же було лєм штири заражени особи.

Вон гварел же ситуация нє драматична, алє же нє мож повесц же нє маме вирус, та гражданє муша и далєй почитовац мири.

Живот у Новим Садузе враца ше до нормалного цеку, почали робиц дзецински заградки, предлужене пребуванє у школох, явни транспорт, отворени кафичи и ресторани.

