ЖАБЕЛЬ – Општинска виберанкова комисия општини Жабель, на 15. схадзки отриманей 11. мая, принєсла Ришенє о предлуженю запровадзованя виберанкових активносцох у поступку вибору одборнїкох Скупштини општини Жабель котри розписани 4. марца.

Виберанки, вєдно зоз покраїнскима и републичнима, буду отримани 21. юния.

