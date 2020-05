Кон: Нулта толеранция за масовни зазберованя

БЕОҐРАД – Епидемиолоґ Предраґ Кон виявел же ґу масовним явним зазберованьом треба мац нулту толеранцию, прето же коронавирус ище вше у циркулациї медзи жителями, преноши сайт Радио-телевизиї Войводини.

Кон гварел же є застарани пре прейґмирне опущованє кед слово о превентивних мирох и пре масовни зазберованя на котрих ше, наглашел вон, драстично звекшує ризик од преношеня коронавирусу.

– Числа добри и шицко цо спатраме добре, алє справованє нє у складзе зоз тим цо хвилькова ситуация. Маме ище вше вирус у циркулациї, гварел Кон.

Вон визначел же є задовольни же нє поросло число хорих после одлуки о отвераню терховньох, козметичних и фризерских салонох, а и у городских автобусох нєт особи котри старши од 65 рокох. Кон визначел же ище вше тирва забрана зазберованя вецей од 50 особох на єдним месце.

