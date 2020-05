Церква отворена за вирних

ДЮРДЬОВ – У грекокатлїцкей церкви у Дюрдьове, по утаргованю позарядового стану, вирни маю можлївосц присуствовац богослуженю, алє шицки ше и надалєй муша притримовац одредзених мирох защити.

Одборци розридзели карсцелї, та кажде будзе на векшим одстояню єден од другого.

По словох о. Михаила Холошняя, служби ше буду отримовац у шлїдуюцих терминох: на соботу (16. мая) буду отримани служби рано на 9 годзин, на 17,30 годзин и на 18 годзин вечурня. На нєдзелю (17. мая) на 10 годзин будзе служба Божа, на 17,30 годзин молебен, а на 18 годзин вечурня. Други днї у тижню Служба Божа будзе на 8 годзин, а молебен на 18 годзин

