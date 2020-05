До Музичней школи ше мож приявиц електронски

КУЛА/РУСКИ КЕРЕСУР – Як стої на сайту Школи за основне музичне образованє (ШОМО) Кула, www.somokula.com, од першого априла тирва електронске приявйованє школярох за идуци 2020/21. школски рок.

На сайту поставени приявни формулар хтори родичи треба же би виполнєли кед жадаю най їх дзецко у тей школи виучує даєден зоз понукнутих инструментох. У матичней школи у Кули то клавир, гармоника, тамбура, виолина и кларинет, а у оддзелєня у Руским Керестуре перши три инструменти, а од септембра будзе и оддзелєнє у Червинки за клавир и гармонику.

До першей класи музичней ше можу приявиц школяре хтори тераз закончую другу класу порядней основней школи, а до пририхтуюцого оддзелєня рок младши дзеци.

Школяре хтори ше приявя он-лайн, вироятнє початком юния буду поволани и на примаци испит, а потим будзе орґанизовани и упис.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)