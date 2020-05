У Керестуре вецей нєт позитивних на Ковид-19

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Руским Керестуре на нєшкайши дзень вецей нєт позитивних на вирус Ковид-19, а по информацийох зоз апликациї Ковид-19 хтора доступна компетентним особом у Доме здравя Кула.

Два особи хтори були позитивни, єдна старша хлопска и єдна женска особа, после двох повторених тестованьох вецей нє позитивни на вирус, а з тим вецей нє у изолациї анї особи зоз їх фамелиї.

Иншак, на нєшкайши дзень, за цалу Општину Кула, число инфицированих звекшане на 27, стої на урядовим сайту Министерства здравя. По тих податкох од општинох Заходнобачкого округу Кула ма и найвецей заражеих, окрем Зомбора, дзе евидентовани 33 инфицировани, док у општинох Апатин и Оджак призначени по 3 особи позитивни на вирус.

И попри тим, и надалєй треба ношиц защитни маски и рукавици и почитовац препоручену оддалєносц.

