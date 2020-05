Одложене означованє 75-рочнїци НВУ „Руске слово”

НОВИ САД – Пре мири епидемиї, одложени виберанки у Републики Сербиї, рестрикциї средствох и цалокупне очежане функционованє державних установох и дружтвених збуваньох, означованє 75-рочнїци Новинско-видавательней установи „Руске слово” будзе одложене.

Плановане було же би ше подїї вязани за роботне и символичне означованє 75-рочнїци НВУ „Руске слово” отримали у маю и другей половки юния, алє тоти подїї буду одложени найскорей за конєц лєта и початок єшенї.

НВУ „Руске слово” свой ювилей планує означиц зоз наукову конференцию за младих, фахово-науковим сходом часописа НВУ „Шветлосц” и пригодним уручованьом припознаньох и наградох занятим и сотруднїком нашей установи.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)