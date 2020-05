Од нєшка ше мож електронски приявиц за 100 евра

СЕРБИЯ – Министер финансийох Синиша Мали виявел же ше уж од нєшка мож електронски приявиц прейґ Управи за трезор за доставанє державней помоци пре позарядови стан, котра виноши сто евра у динарскей проциввредносци, 11.800 динари.

Право на тоту помоц маю шицки полнолїтни гражданє котри маю приявене пребуванє на териториї Републики Сербиї и важацу особну карточку, а пензионере и гражданє котри доставаю социялну помоц динари достаню по автоматизме на пияток, 15. мая, та ше вони нє муша приявйовац.

Приявиц ше мож на сайту Управи за трезор, дзе треба охабиц свойо ЄМЧГ (Єдинствене матичне число граждана), число особней карточки и вибрац до хторей банки особа жада же би динари були уплацени, без огляду чи у нєй ма отворени рахунок.

Од пиятку будзе отворени и кол центер, а приявиц ше годно по 5. юний. Як уж скорей наявене, виплацованє почнє 1. юния, а будзе окончоване на кажди пейц днї.

