Наютре Шветови дзень молитви процив Ковиду-19

ШВЕТ – Папа Франциско и Високи одбор за людске братство предложели же би 14. май бул шветови Дзень молитви, посту и дїлох милосердия, же би ше того дня вирни зоз шицких релиґийох духовно зєдинєли у молитви и модлєли Богу за помоц чловечеству у превозиходзеню пандемиї коронавирусу.

У поволанки ше афирмує улогу медицини и наукового виглєдованя у зопераню пандемиї, алє ше нє шме забуц и Боже провидїниє. Прето поволани шицки народи швета же би ше истого дня, єднодушно модлєли спрам власних релиґийних становискох и вирскей и филозофскей традициї, же би ше застановела пандемия тей хороти од хторей загрожени цали швет.

На тоту заєднїцку молутву, пост и дїла милосердия поволани и вирни наших грекокатолїцких парохийох, односно нашей Епархиї св. Миколая.

