Вишло нове „Руске слово”, е-виданє поставене на сайт

НОВИ САД – Нове число новинох „Руске слово”, двацете по шоре, у рубрики „Тижньовнїк” пише о оптимистичним видзеню же би учебнїки за трецу и седму класу могли буц готови по початок нового школского року, а „Нашо места” приноша написи о ублажованю мирох котри уведзени пре зоперанє ширеня коронавирусу.

На „Економиї” вистки зоз керестурского, коцурского и дюрдьовского хотара, док на „Култури и просвити” представена робота Школи за основне музичне образованє зоз Кули у позарядовим стану.

„Мозаїк” пише о волонтерских активносцох наших млади, рубрика „Людзе, роки, живот” представя Коцану Колєсар зоз Коцура и Иринея Папуґу зоз Шиду, а ту и нове предлуженє фельтону Любомира Дудаша „90 роки од орґанизованей дїялносци и роботи огньогасцох у Руским Керестуре”.

На боку „Духовни живот” зазначене як преславени Кирбай у керестурскей парохи ї и швето Дзуря у наших других парохийох.

У рубрики „Спорт” нове предлуженє фельтону о 60 рокох роботи Рукометного клуба „Русин”, а на концу новинох рубрика „Горуци тепши”. И того тижня електронске виданє новинох поставене на сайт.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)