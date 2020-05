Векшини школяром буду заключени оцени по конєц мая

БЕОҐРАД – Векшини школяром оцени буду заключени по конєц мая, кеди ше настава и закончує, гварел вчера министер просвити Младен Шарчевич и додал же мали матуранти буду мац ище єдну пробу Закончуюцого испиту.

Перши тидзень у юнию у школох будзе резервовани лєм за школярох осмих класох. Маломатуранти 1. юния до школи маю принєсц школярски кнїжочки, фотоґрафию и шицко потребне же би ше реґистровали за малу матуру котра будзе отримана 17, 18 и 19 юния. Того истого дня, 1. юния, вежню дому тести зоз мацеринского язика и комбиновани тест, и длужни су их принєсц до школи ютредзень, 2. юния, дзе буду робиц тест з математики. Школи буду отворени од 8 по 20 годзин, а школяре по оддзелєньох буду приходзиц у розлични час. Од 3–5. юний вони буду мац нагоду виправиц оцени.

Предвидзене же би школяре од пиятей по осму класу оцени виправяли од 8–16. юний, у поради зоз предметнима наставнїками.

Штредньошколци котри перши войду до учальньох буду матуранти котри од 1–3. юний буду виправяц оцени, а од 4–6 юний буду покладац вельку матуру. Упис на факултети почнє 24. юния.

На факултети ше од 18. мая почню врацац три катеґориї студентох – тоти котри приявели испити за априлски испитни рок, абсолвенти котри маю нєсполнєни обовязки и студенти котри муша одробиц праксу. У юнию будзе орґанизовани порядни испитни рок.

