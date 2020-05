ШИД – На пияток, 15. мая, заш лєм будзе отримани традицийни вашар, алє буду запровадзени потребни превентивни мири защити од вируса корона.

Директорка ЯКП „Стандард“ Славица Сремац гвари за „Рутенпрес“ же простор вашарища будзе пред тим дезинфиковани, на уходох буду дезинфекцийни бариєри, а предаваче и купци буду мушиц ношиц защитни маски и рукавици.

