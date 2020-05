ШИД – Началнїца Општинскей управи принєсла Упутство о орґанизациї и способе оверйованя подписох виберачох у Општинскей управи.

Оверйованє подписох спрам законских предписаньох будзе оможлївене у општинским Услужним центре (Цара Лазара 7), каждого роботного дня од 12. мая по конєц законского часу за оверйованє, од 7 по 15 годзин.

Оверйованє оможлївене и звонка роботного часу од 16 годзин роботнима днями и викендами, як и звонка канцелариї Општинскей управи у догварки з подношителями лїстини.

