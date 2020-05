Упутства владикох у Сербиї о церковним живоце

СЕРБИЯ – Католїцки владикове у Републики Сербиї, медзи хторима и наш еґзарх кир Георгий Джуджар, 8. мая послали писмо, упутство священїком и вирним о богослуженьох и церковним живоце после утаргованя позарядового стану пре вирус корона, маюци у оглядзе почитованє державних предписаньох и совити фаховцох.

Од 10. мая у церквох ознова почали явни богослуженя з народом, алє з притримованьом мирох защити, окреме физичней дистанци. Упутства ше одноша на церкви пред отвераньом, хтори треба дезинфиковац. За нєдзельово Служби треба одредзиц дежурни особи. У храме нє шме буц вецей як 50 особи, муши ше ношиц защитну маску прейґ устох и носа, а препоручує ше и рукавици.

Вирним хтори пре оправдану причину нє можу присц на нєдзеляову Службу Божу, дава ше пребаченє и препоручує провадзенє прейґ медийох и духовне причащанє.

Перша споведз и причасц ше одклада до дальшого, як и парохийни катехези. Вирним ше и далєй препоручує, кед то можлїве, же би з парохийним урядом контактовали прейґ телефона, лєбо електронски. Писмо владкох подробнєйше мож пречитац на сайту Радио Мариї.

