Закупиц пиячни простор мож по конєц мая

ВЕРБАС/КОЦУР/ЗМАЄВО – Як обявене зоз Явного комуналного подприємства ,,Комуналєц” Вербас, предлужує ше заключованє контрактох о резервациї пиячного простору за сезону 2020/2021. рок, и будзе тирвац у периоду од 15. по 30. май. У контрактох котри буду заключени после того, цени резервацийох буду векши за 30 одсто.

У Вербаше контракти ше заключує у просторийох пиячней управи на Вельким пияцу (соботами) од 6 по 14 годзин, як и на Малим пияцу (стредами) од 6 по 14 годзин.

У Коцуре контракти о резервациї пиячного простору годно заключиц у просторийох пиячней управи на пияцу на пияток, 15. мая, у периоду од 6 по 14 годзин.

У Змаєве контракти годно заключиц у просторийох пиячней управи на пияцу вовторками, 19. и 23. мая, од 6 по 14 годзин.

