ВЕРБАС – Як сообщене з Општинскей управи Вербас, од 14. по 16. май, будзе окончовани хемийни третман пирсканя клїщох на явних поверхносцох на цалей териториї вербаскей општини.

Третман будзе окончовац „Циклонизацияˮ АД, зоз препаратом Aqua-K-Othrine EW 20, активна субстанца Делтаметрин, котри отровни за пчоли.

Дїйство препарату тирва єден дзень.

