ВЕРБАС – Вчера, 13. мая, подпредсидателька Влади Сербиї и министерка будовательства, транспорту и инфрастуктури Зорана Михайлович нащивела Вербас и обишла роботи на державней драги Вербас–Кула.

Як визначела Михайловичова з тей нагоди, проєкт вредни скоро 5 милиони еври треба же би бул закончени у новембру того року.

– Слово о драги котра повязує два обласци и котра допринєше нє лєм лєпшому животу гражданох, алє обезпечи и приход нових инвестицийох. Основ привредного розвою то инфраструктура и добри драги. Барз важна драга нє лєм за тот край, алє и за цалу Сербию, од Зомбору по гранїцу з Румунию, за котру ше пририхтує проєктна документация. Преценює ше же проєкт будзе коштац коло 800 милиони еври, скоро як Коридор 10. Пре стабилни буджет Влади видвоєли зме милиярди динари за отримованє драгох и то предлужиме робиц, без огляду на проблеми котри епидемия коронавирусу виволала – гварела Михайловичова.

Вєдно зоз подпредсидательку Влади, роботи на драги Вербас–Кула обишли и директор „Драги Сербиї” Зоран Дробняк, пресидатель Дочасового орґану Општини Вербас Милан Ґлушац и предсидатель Општини Кула Дамян Милянич.

По словох Милана Ґлушца, окрем того проєкту, у Вербаше оправена драга Вербас–Србобран цо коштало 400 милиони динари.

– З потримовку компетентного министерства у реализациї зме проєкту унапредзованя подмирйованя з воду у валалох општини Вербас. Маме нагоду же бизме з укладаньом 4,1 милиони еври ришели тот проблем и унапредзели квалитет живота. Важни и проєкт вибудову швидкей пруги Беоґрад–Будимпешта, котра преходзи през Вербас. Шицко то докази же ше до општини Вербас значно уклада – визначел Ґлушац.

Як гварел Зоран Дробняк, медзи Вербасом и Кулу реконструує ше часц драги у длужини од 10 километери, а шлїдзи реконструкция драги Вербас–Фекетич у длужини 9,5 километери за 3,2 милиони еври.

– У Сербиї ше того року оправи 450 километери драгох. Средства обезпечени з кредитох Шветовей банки и Европскей инвестицийней банки.

