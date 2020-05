Министерка обишла и роботи на драги Вербас–Кула

КУЛА – Подпредсидателька Влади Сербиї и министерка будовательства, транспорту и инфраструктури Зорана Михайлович, вчера зоз сотруднїками обишла и роботи на маґистралней драги Вербас–Кула.

Михайловичову привитал окончователь длужносци директора Явного подприємства „Путеви Србијеˮ Зоран Дробняк, предсидатель Општини Вербас Милан Ґлушац и предсидатель Општини Кула Дамян Милянич.

О. д. директора Явного подприємства „Путеви Србијеˮ Зоран Дробняк за медиї визначел и же ше у тей часци Войводини шлїдуюцого року обчекує закончованє проєкту швидкей драги од Бачкого Бреґу прей Зомбору–Кули–Вербасу–Нового Бечею по Наково, аж по румунску гранїцу, як и же ше оправя маґистралну драгу од Зомбору по Кулу.

Предсидатель Општини Кула Дамян Милянич визначел важносц проєктох за општину Кула, и додал же ше роби на новей атмосферскей канализациї, бициґлистичней драги през Кулу, и же ше постави коло 150 слупи за лед ошвиценє. Милянич додал и же велї вельки проєкти законтрачени з ресорним министерством, як цо фабрика води у Крущичу и у Руским Керестуре, як и вибудов пречисцовачох и канализацийней мрежи у Сивцу.

Подпредсидателька Влади Сербиї и министерка будовательства, транспорту и инфраструктури Зорана Михайлович медиї упознала зоз планами министерства на чиїм є чолє, и подзековала инвеститором и виводзачом роботох.

