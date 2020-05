ЖАБЕЛЬ – Традицийни мешачни вашар у Жаблю будзе отримани першираз после длугшого часу на нєдзелю, 17. мая, гварене у ЯКП „Чистота Жабель“.

Зоз того подприємства надпоминаю же шицки присутни на вашаре буду у обовязки ношиц защитни маски и рукавици, и буду ше мушиц притримовац социялней дистанци од найменєй два метери.

