Будзе поставена водоводна мрежа по Водицу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Явне комуналне подприємство „Рускомˮ, вєдно зоз ЯКП „Комуналацˮ и ЯКП „Водоводˮ вовторок, 12. мая, почало копац трасу за поставянє цивох за водоводну мрежу по Водицу у Руским Керестуре.

Длужина траси будзе виношиц коло 2 400 метери, пресцерац ше будзе по державней жеми коло беґельчика та под правим углом з лївого боку спрам Водици, а роботу ше будзе окончовац у координациї зоз членми Церковного одбору и комуналнима подприємствами.

У копаню траси помагаю вецей комунални подприємства хтори донирую машини и роботну моц, а циви за водоводну мрежу обезпечели ЯКП „Рускомˮ и „Комуналацˮ зоз Кули.

По словох директора Рускому Иґора Фейдия, у планє же би ше поставянє водоводней мрежи закончело по конєц мая.

