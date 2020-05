Робя специялистични служби у Кули

КУЛА – Того тижня у Доме здравя у Кули почали робиц специялистични служби, тє. интернистична амбуланта, очна, ґинеколоґия, рендґен и други, а препатрунки у нїх мож заказац при дохторови общей пракси.

Тото Рутенпрес дознава од др Златани Надь, руководительки Здравственей амбуланти у Руским Керестуре. По єй словох, вона ма информациї же специялистични амбулантни препатрунки у шпитальох у Вербаше и Зомборе, дзе ше и найвецей лїча жителє кулскей општини, ище нє почали заказовац препатрунки. Кеди то будзе, завиши од провадзеня епидемиолоґийней ситуациї зоз Ковидом-19.

Иншак, у Здравственей амбуланти того тижня ище вше роби лєм єден лїкар общей пракси, алє нєодлуга будзе робиц и други, а тиж так кажди дзень, окрем вовторку, роби и дзецински лїкар на педиятрийским оддзелєню.

