Два проєкти за Школу „Петро Кузмяк”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Як вчера обявене зоз Покраїнского секретарияту за образованє, управу, предписаня и национални меншини-национални заєднїци, по резултатох зоз шейсц конкурсох, медзи проєктами хтори достали потримовку и два зоз Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк”.

Тото потвердзела и директорка Школи Хелена Пашо Павлович и потолковала же Школи одобрени 150 000 динари за проєкт за набавку наставних средствох, а за Саям туризму 85 000 динари. По словох директорки то скромни средства, а Школа конкуровала ище з двома векшима проєктами хтори на тот завод нє потримани.

Зоз достатих средствох за перши проєкт Школа планує обезпечиц шветочну салу зоз адаптацию велького голу, а други проєкт предвидзел набавиц потребну саямску опрему за Саям туризму хтори Школа кажди рок орґанизує, як и за наступи на других саймох и промоцийох Школи.

