Од нєшка прияви прейґ телефона, виплацованє пензионером од ютра

СЕРБИЯ – Як сообщене зоз Министерства финансийох, нєшка отворена безплатна телефонска линия прейґ хторей ше можу приявиц гражданє котри жадаю достац єднократну державну помоц котра виноши сто евра у динарскей проциввредносци, односно 11.800 динари.

Право на тоту помоц маю шицки полнолїтни гражданє котри маю приявене пребуванє на териториї Републики Сербиї и важацу особну карточку, а треба же би наволали число телефона 0800 101 100. ЄМЧГ (Єдинствене матичне число граждана) и число особней карточки гражданє муша уношиц прейґ телефонскей тастатури, а мено банки муша вигвариц, лєбо вибрац одредзене число на телефонскей тастатури.

И далєй ше мож приявиц на сайту Управи за трезор, прейґ облачка „Сто причини за 1 клик”дзе треба охабиц свойо ЄМЧГ, число особней карточки и вибрац до хторей банки особа жада же би динари були уплацени, без огляду чи у нєй ма отворени рахунок. Приявиц ше годно по 5. юний. Як уж скорей наявене, виплацованє почнє 1. юния, а будзе окончоване на кажди пейц днї.

Пензионером и гражданом котри доставаю социялну помоц динари на рахунки маю буц уплацени нєшка по автоматизме, а виплацованє почнє од ютра.

