Руски манифестациї после корони

У чаше кед помали и осторожно виходзиме зоз позарядового стану хтори нас знашол початком марца, треба роздумовац о предлуженю узвичаєних активносцох хтори плановани у тим року у нашей рускей заєднїци.

Свидоми зме ситуациї у якей ше наша руска заєднїца находзи, а подобне и кед слово о других меншинских националних заєднїцох хтори жию на простору Войводини и Сербиї. Национални совит Руснацох вєдно зоз културно-уметнїцкима дружтвами, намага ше очувац тото цо маме, тото цо нашо и тото цо бизме нє требали забуц!

Медзитим, кед слово о култури и будучносци наших манифестацийох, їх отримованє у тим року, нажаль, нє завиши нї од кого, окрем од актуалней ситуациї и мирох яки предвидзени з боку держави.

По календаре манифестацийох, нашо подїї починаю зоз означованьом Националного швета, хторе отримане. Потим шлїдзи „Ружова заградка” хтора отримана, док Мемориял уж одказани. Ту нам манифестациї як „Яр Мафтея Виная”, „Днї театра Владимира Сабодайка” у Коцуре, „13. Май” у Новим Орахове, „Ноц музейох” у Коцуре, „Хорски фестивал” у Вербаше… Шицки тоти манифестациї у маю. У юнию „Веселинка”, „Червена ружа” и валянє майского древка у Бикичу… Нє знаме затераз, чи лєбо кеди, тоти манифестациї буду отримани. Медзитим, треба себе поставиц голєм даяки напрямки, пробовац предвидзиц цо пред нами.

Драмски мемориял манифестация хтора практично порихтана, понеже 10 днї пред тим як мала буц подзвигнута зависа, преглашени позарядови стан. Значи, барз лєгко би ше могол отримац такой док будзе допущене сходзенє на явних местох у завртим просторе, бо кажде хто уж мал порихтану представу, могол би ю вивесц после даскельох пробох же би ше ознова „зограл” и розбавел ансамбл.

Проблем маме з другима манифестациями, нє на тельо у орґанизацийним смислу кельо у тим же програму рихтали културно- уметнїцки дружтва, хтори у периодзе позарядового стану нє робели. У тим периодзе кед ше найинтензивнєйше роби и пририхтує репертоар за нашо манифестациї, пре епидемию корони нїхто нє могол робиц.

У тим року ше барз лєгко годно случиц же ше можебуц анї єдна манифестация нє отрима, можебуц буду отримани шицки манифестациї, алє у позарядових терминох, можебуц буду отримани лєм даєдни манифестациї, алє у меншим обсягу як цо зме потераз звикли. Єст ище вельо фактори хтори вплївую на тото и велї су нєпознати. Медзитим, нє треба, анї нє шмеме, олєгко одустац.

Култура широке поняце и облапя вельо сеґменти, алє тото цо важне у каждей националней заєднїци та и у нашей рускей, а преплєта ше през змисти шицких наших манифестацийох, то же бизме през театер, шпиванку, танєц, музику… Нє забули на нашу традицию, нашо обичаї и шицко тото цо чуваме и пестуєме уж 270 роки.

Велї нашо Дружтва конкуровали на конкурси локалних самоуправох, покраїнски и републични уровень, и глєдали средства за манифестациї. У тей хвильки ище вше ше нє зна же чи тоти средства по конкурсох з обласци култури наисце и буду реализовани. У случаю же даєдни з наших Дружтвох достаню средства на даяким конкурсу, вони буду мушиц тоти средства и оправдац. Добре би було зоз достатима средствами, кед годно, заш лєм отримац манифестацию, можебуц даяки мини концерт зоз зменшаним числом учашнїкох и публики, же би ше отримало континуитет, алє и було основи оправдац тоти средства, а вец нарок, зоз наздаваньом же будзе шицко нормално функционовац, отримац манифестацию так як ше и швечи. Здогаднїме ше прикладу зоз 1999. року, кед наша жем була бомбардована. Теди, розумлїве, нє було можлївосци отримац такволани ярнї и лєтнї заплановани манифестациї. Нагода за отримованє ше зявела истого року вєшенї, кед през три викенди у октобру мешацу у Руским Керестуре отримани Драмски мемориял „Петра Ризнича Дядї”, Фестивал култури „Червена ружа” и „Костельникова єшень”. Можебуц же нас тераз обчекує иста судьба як и пред двацец роками.

Єст, на щесце, голєм дацо цо завиши лєм од нас самих. Як познате, Одбор за културу Националного совиту Руснацох розписує конкурс за нашо Дружтва и орґанизованє манифестацийох, и средства за тоти намени прилапени зоз Финансийним планом НСР за 2020. рок. Финансийни средства би ше дзелєли нашим Дружтвом по конкурсу, алє, винїмково у тим року, нє лєм за нашо манифестациї. Конкурс хтори будзе розписани, док нам будзе дакус яснєйша цала ситуация, вироятнє ше будзе одношиц нє лєм на манифестациї, алє нашо Дружтва годни конкуровац и за дзепоєдни други потреби хтори маю як цо то народне облєчиво, инструменти, надополнєня фаховим руководительом, або даяки други проєкти або активносци хтори годни реализовац у тим року, же би тоти средства заш лєм могли вихасновац и оправдац, гоч и нє отримаю традицийну манифестацию. На тот способ попробуєме вихасновац актуални обставини за голєм цошка добре.

У тим року ше барз лєгко годно случиц же ше можебуц анї єдна манифестация нє отрима, можебуц буду отримани шицки манифестациї, алє у позарядових терминох, можебуц буду отримани лєм даєдни манифестациї, алє у меншим обсягу як цо зме потераз звикли. Єст ище вельо фактори хтори вплївую на тото и велї су нєпознати. Медзитим, нє треба, анї нє шмеме, олєгко одустац.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)