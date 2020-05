Єдному велька помоц, другому ратунок

Кажда фляшочка датей креви дакому може виратовац живот. Так вироятнє роздумую шицки добродзечни давателє креви на швеце хтори нє саную себе и свой час, маюци на розуме же би дакому спашели живот. Подобно роздумує и Ириней Папуґа, дипломовани инженєр поживовей технолоґиї зоз Шиду.

Ириней крев дал 114 раз и о тим ма евиденцию, урядово уписане же то зробел 107 раз, понеже нє евидентоване даванє креви теди кед бул студент. Свою гуманосц указал кед бул младши, ище як школяр закончуюцей штвартей класи Ґимназиї „Сава Шуманович” у Шидзе, точнєйше, теди кед наполнєл 18 роки, цо и єдно з найважнєйших условийох же би дахто дал крев. Тото исте перше зробел и його власни брат.

– Мой брат Ромко, хтори два роки старши, тиж вецей як сто раз дал крев, та так и я, ище у штвартей класи стреднєй школи першираз закасал рукав. Бул сом теди активни спортиста, бавел сом кошарку и столни тенис за школу и паметам же сом нє длуго роздумовал кед ше ми указала нагода першираз дац крев. Кед сом пошол до Беоґраду на факултет, седем раз сом дал крев. Случело ше раз же єдному мойому колеґови студентови, хтори дожил тра­нспортне нєщесце, такой требало крев, и я ше раз два нашол там дзе требало. И познєйше у живоце було таки случаї, дзе такой требало реаґовац. Паметам же єдней ваготней жени зоз Бачинцох тиж була потребна крев. Було нас осмеро зоз Шиду хтори пошли до шпиталю до Сримскей Митровици, и тройо зме дали крев за ню – приповеда Ириней Папуґа.

Ириней щиро припознава же у своєй фамелиї дожил траґедию кед му у транспортним нєщесцу на роботи настрадал оцец Йовґен, хтори бул судия и по роботи ишол на место вишлїдзовня. Часто о тим роздумовал, же чи би оцец можебуц и нє остал живи кед би благочасово достал крев… А людзе и сами гваря же нє мож знац чи дакому, и кеди, будзе требац дачия помоц тей файти. Ириней тиж додава же пре одредзени здравствени причини, крев нєпо­знатого давателя достала и його супруга, дзивка и син у розличних периодох живота.

ГУМАНОСЦ НЄ ВШЕ ПРЕПОЗНАТА И ПРИПОЗНАТА

– Крев сом три раз дал и кед сом Задру служел войско, а запаметал сом и 1979. рок кед було вельке трешенє жеми у Чарней Гори, и кед тиж була орґанизована акция даваня креви за тих цо були покалїчени. Звичайно ше крев дава на кажди три мешаци, цо значи штири раз рочнє. Червени криж о тим водзи евиденцию и кед прейду три мешаци, вони посилаю обвисценя, односно поволанку о отримованю їх акциї – гвари Ириней, хторому гуманосц на першим месце.

– Нїґда нє роздумуєм о тим чи достанєм шлєбодни роботни днї. Добре паметам же сом у младосци як даватель креви мал право ходзиц на базен, а у Задру док сом служел войско з боном хтори ше доставало, задармо сом могол и вечерац у цивилним ресторану.

Дакеди ми придзе на розум же ше нєдостаточно припознава гуманосц давательох, потамаль док дакому, або йому блїзким особим нє треба крев – прешвечени Папуґа.

ДАВАНЄ ЯК НАГРАДА

Анї позарядови стан и пандемия вируса корона нє було препреченє за отримованє акцийох даваня креви, та так и у Шидзе. Ириней нє роздумовал чи у таких обставинох пойдзе дац крев, або нє. Такой ше одволал на акцию хтора 5. мая отримана у Технїчней школи „Никола Тесла” у Шидзе. Почитовало ше шицки мири епидемиолоґийней защити, акцию орґанизовал Завод за трансфузию креви Войводини з Нового Саду и Червени криж зоз Шиду. Шицки присутни мали защитни маски и рукавици и обовязни бул препатрунок у дохтора же би ше видзело чи особа хтора сце дац крев ма горучку, чи кашлє, чи мала ризични контакти зоз особами котри позитвни на вирус корона, або ГИВ, або чи хаснує одредзени лїки.

– Же би дахто бул даватель креви, перше и основне тото же муши буц здрави, муши мац 18 роки, а дзека за гуманосц ше подрозумює. Слава Богу же сом здрави и после 60. родзеного дня и наздавам ше же так будзе и надалєй, же сом годзен давац крев по 65 рок як и предписане. А кажде даванє дакому велька помоц, або аж и ратунок, и то чловекови найвекша награда – гвари на концу розгварки Ириней Папуґа.

АКЦИЇ ПОД ЧАС ВОЙНИ

Же крев нєобходна, окреме у кризних ситуацийох, Ириней спомина войну 90-тих рокох прешлого вику на просторе Горватскей и Босни и Герцеґовини.

– У войни вше векша потреба за креву, окреме кед треба ратовац ранєтих. Три раз сом крев дал у Вуковаре, а потим кед требало крев вєдно сом з другима добродзечнима давателями дал и у Бєлїни, Пелаґичеву, Петровей Гори и индзей – гвари Папуґа.

З РОБОТИ ДО АМБУЛАНТИ

Кажди даватель креви треба же би пошол одпочинути на акцию даваня креви, односно же би тот дзень кед дава крев нє ишол на роботу, так препоручене. Но, нєшка то кус иншак, окреме кед ше роби у приватнїкох.

– Пошол сом вовторок на роботу як и звичайно. Покончел сом тото цо требало, а вец сом пошол дац крев. Чекало ше перше на препатрунки у дохтора, а аж вец ше давало крев. После того сом ше ознова врацел на роботне место, а после роботи сом пошол дому – гвари Ириней.

