ДЮРДЬОВ – Прешлого тижня Основна школа „Йован Йованович Змай“ у Дюрдьове, од Покраїни достала єдну мудру, такволану „смарт” таблу, котра ше годна хасновац од септембра док ше школяре враца до школских лавкох.

По словох директорки Школи Любици Клепич, таки наставни средства оможлївюю нови и интересантнєйши пристип ґу ученю, а за єй хаснованє будзе отримана обука за наставнїкох котри на нєй буду реализовац свойо годзини.

