За рочнїцу на бициґли з Керестура до Орахова

РУСКИ КЕРЕСТУР – Новоораховчанє 74. рочнїцу свойого преселєня зоз Руского Керестура (13. мая 1946. року) на нєкаждодньови способ означа наютре. Ораховчан Томислав Джуня з тей нагоди зоз Керестура до Орахова руши на бициґли.

Як плановане, представителє з Орахова наютре после 13 годзин приду на двох автох до Керестура дзе их приму у Доме кулури, а потим Джуню випровадза тє. буду провадзиц на тоту символичну драгу їх предкох пред 74-ома роками.

Тото стретнуце ше отрима зоз предписанима мирами защити од вирусу Ковид-19.

