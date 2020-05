Дому здравя Кула уручена нова санитетска превозка

КУЛА – Предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович вчера, 15. мая, у Новим Садзе уручел двацец єдну санитетну превозку зоз провадзацу медицинску опрему здравственим установом на териториї АП Войводини. Медзи тима установами и кулски Дом здравя, а ключи новей превозки превжал директор Дома здравя Жарко Шевин.

За остатнї пейц роки, Дом здравя на тот способ опремени зоз штварту санитетску превозку зоз комплетну опрему. Окрем нових превозкох, хтори будзе хасновац Служба наглей медицинскей помоци, и двох нових превозкох хтори прешлого року обезпечени за роботу Общей пракси, Дом здравя у Кули нєдавно обезпечел и нову медициску опрему. Зоз новим обєктом специялистичних службох зоз подполно опременима специялистичнима ординациями, тота здравствена установа даванє здравствених услугох подзвигла на висши уровень, так же гражданом, односно пациєнтом, обезпечена ефикасна и квалитетна здравствена услуга двацец штири годзини дньово.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)