Нова санитетска превозка и вербаскому Дому здравя

ВЕРБАС – Предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович вчера уручел ключи 21 санитетскей превозки зоз провадзацу медицинску опрему представнїком домох здравя у АП Войводини. Єдна з установох котра достала нову превозку и Дом здравя ,,Велько Влахович” Вербас, а за тоту намену з покраїнского буджету видвоєни 100 милиони динари.

Санитетски превозки достал и Клинїчни центер Войводини, общи шпиталї у Вершцу, Зомборе, Кикинди и Сенти, як и доми здравя у Ади, Алибунару, Канїжи, Кули, Индїї, Ковину, Сечню, Србобрану, Бечею, Житишту, Билей Церкви, Тителу, Новим Бечею, Ковачици и Бачкей Тополї.

За предходни штири роки Покраїнска влада обезпечела вкупно 60 нови санитетски превозки, зоз чим значно унапредзена робота здравствених установох у Войводини. Як визначел предсидатель Мирович, тераз обезпечени сучасни медицински превозки за векшину здравствених установох и з тим обезпечени условия за лєпшу и ефикаснєйшу роботу.

– Здравствена система АП Войводини, алє и ми шицки вєдно, у тей епидемиолоґийней кризи котра тирвала два мешаци положели испит и на тим прикладу ше указало же наша политика, политика континуованого укладаня до обласци здравства, дала значни резултат за шицких гражданох – гварел Мирович.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)