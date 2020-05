Спортисти можу предлужиц тренирац у завартим просторе

КУЛА – На схадзки Штабу за позарядово ситуациї предсидатель Штабу принєсол Заключок зоз хторим ше од 15. мая оможлївює трениранє професийних и других спортистох у системи спорту Републики Сербиї, на териториї општини Кула. Тренинґи оможлївени у шицких спортских обєктох на териториї општини Кула, окрем у школско-спортских галох (галох у школох).

Тренинґи ше можу предлужиц кед ше шицки субєкти – спортисти, тренере, овласцени особи спортских клубох и спортских обєктох, годни притримовац шлїдуюцих мирох превенциї у защити:

Спортисти и тренере би на тренинґи требали приходзиц поєдинєчно и керовац хаснованє преблєкальньох, туши и кабини допущене хасновац лєм кед постої можлївосц же би ше после каждого хаснованя дезинфиковало просторию; на тренинґох спортисти би требали тримац оддалєносц єдни од других найменєй 5 метери, а за тренинґи у контактних спортох, дзе помедзи тренера и спортисту нєможлїве тримац дистанцу, препоручує ше же би вше исти тренер и спортиста одробели тренинґ.

Орґанизаторе тренинґа, у сотруднїцтве зоз одвичательнима особами и руководством спортских обєктох, тиж муша сполнїц одвитуюци мири превенциї: за кажди тренинґ потребне водзиц евиденциї тренираня так же орґанизатор тренинґа треба же би позберал информациї од каждого спортисту, тренера и других технїчних роботнїкох о постояню даякого симптому хтори може указовац на инфекцию з вирусом (горучка, ослабеносц, кашлянє, очежане диханє); тиж нєобходне дезинфиковац шицки спортски справи, лабди и други спортски реквизити, а часова оддалєносц у розпорядку помедзи два тренинґи муши буц найменєй 15 минути.

