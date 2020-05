ДЮРДЬОВ – Школяре Основней школи „Йован Йованович Змай“ зоз Дюрдьова на 15. Националним змаганю з математики „Мислиша 2020“, у орґанизациї Математичней орґанизациї „Архимедес“ зоз Беоґраду, а котре отримане 12. марца, посцигли одлични резултати.

Од вецей як 54 500 школярох зоз коло 640 школох, школяр першей класи Андрей Балїнт завжал перше место зоз максималнима 60 бодами, а Мария Рамачова друге место.

З тим успихом пласовали ше на републичне змаганє.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)