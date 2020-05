Рочнїцу означели з маратоном од Керестура до Орахова

РУСКИ КЕРЕСТУР – З нагоди 74-рочнїци преселєня 168 фамелийох зоз Керестура до Нового Орахова, представителє терашнїх жительох того валалу означели з маратоном всоботу, 15. мая. Од Керестура по Орахово Томислав Джуня бежал, а його син Едвин Джуня и Славко Ґовля прешли на бициґлох.

Зоз тим чином символично означели 13. май, а у Керестуре их на 13 годзин у Доме култури привитали представителє тей установи, Националного совиту Руснацох и Месней заєднїци. У новоораховскей делеґациї були ище и предсидателька КУД „Петро Кузмяк” Татяна Дудаш и Срдян Ґовля, котри привезли маратонцох до Керестура и провадзели их на авту до Орахова дзе сцигли за 5 годзини.

На приєму бешедовали Йоаким Рац Мими, Владимир Надь Ачим и Желько Ковач, хтори здогадли на тоту историйну хвильку, як и на терашнї їх намаганя зачувац свою громадку, а у мено госцох на потримовки подзековала предсидателька Дудашова.

Домашнї госцох тє. маратонцох потим опрез Дому култури випровадзели зоз аплаузом, а так их о пейц годзини дочекали и домашнї пред Домом култури у Новим Орахове. Там ше зоз почитованьом безпечносних мирох позберали на окрипенє, а як наявела предсидателька Дудашова, кед годно, даґдзе на єшень, рочнїца приселєня – 13. май, ше означи и зоз културно-уметнїцку програму.

