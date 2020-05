Оправя ше дражки у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – Штварток, 14. мая, почало ше оправяц дзепоєдни дражки у Дюрдьове. Роботи финансує Општина Жабель котра зоз буджету, за тоти роботи видвоєла коло 140 000 динари.

Улїчки у котрих плановани роботи то: крижна драга Карадьордьовей и Видовданскей улїци, тиж будзе поробена и крижна драга Доситея Обрадовича и Рускей улїци, крижна драга Змай Йововей улїци и Солунских добровольцох, як и Миколи Кочиша и Карадьордьовей. На каждей локациї ширина дражки останє иста, алє кажда будзе вибетонована.

У наиходзацим периодзе ше планує пооправяц и дражки у дзецинским парку.

