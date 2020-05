Општина глєда информацию о поставених ознакох з назвами населєньох

ШИД – Општина Шид упуцела вимогу за доставанє информацийох и обгрунтованьох у вязи зоз поставенима транспортнима ознаками „назва населєного места“ и „законченє населєного места“ на мрежи державних драгох першого и другого шора транспортних часцох звонка населєня.

То ше вимага од ЯП „Сербия драги“ хторе окончело роботи, а вимога упуцена пре преверйованє чи спомнути ознаки ускладзени зоз Законом о териториялней орґанизациї Републики Сербиї, Законом о урядовим хаснованю язика и писма, Законом о националних совитох националних меншинох, Правилнїком о транспортней сиґнализациї хтори принєшени на основи Закону о безпечносци транспорту на драгох, Одлукох о утвредзованю традицийних назвох општинох и населєньох хтори принєшесли национални совити националних меншинох, як и Статуту Општини Шид.

Тиж ше вимага и преверйованє ґраматичней точносци и точносци назвох населєньох на язикох националних меншинох, пре витворйованя и защити правох националних меншинох на териториї општини Шид.

