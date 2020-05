ШИД – З розказом предсидателя Републики Сербиї и верховного команданта Александра Вучича, припаднїки Войска Сербиї од соботи обезпечую Прилапююци центри за миґранти у општини Шид – у Адашевцох, Принциповцу и у Шидзе.

Як медийом виявел Вучич, войско послате до спомнутих центрох пре безпечносне преценьованє ситуациї и пре защиту гражданох и їх маєткох.

Хвильково у трох прилапююцих центрох ше находзи коло 1 900 миґрантох зоз 18 державох.

