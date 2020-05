Робота Дружтва ше одклада по 15. юний

ДЮРДЬОВ – Члени Управного одбору Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко“ пияток, 15. мая, отримали схадзку на котрей було слово о планох у наиходзацим периодзе.

Держава предписала же до 15. юния нє шму буц векши збераня людзох на єдним месце, та ше прето робота шицких секцийох у тим Дружтве за тераз одклада, а надалєй ше буду провадзиц упутства держави и того ше шицки буду притримовац.

Скорей пандемиї Дружтво було активне, проби ше поряднє отримовали и почали пририхтованя за рижни змаганя, рочни вельконоцни концерт, алє и за вельке путованє до Польскей до Ждинї, котрому ше шицки члени радовали. Шицки тоти активносци одказани.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)