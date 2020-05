Нова нормалносц, чи назад на старе

Конєц позарядового стану наша явносц дочекала з оддихнуцом, а якошик перше цо випатра шицким, лєбо голєм векшини, прешло през розум же добре, врацаме ше до нормали, на старе, як було пред корону. Нажаль, то нє точне, анї тераз, анї у блїзшей будучносци, а випатра анї у дальшей перспективи. Нови вирус за хтори ище нєт вакцини, нє справує ше по предвидзеней шеми и випатра ше у єдней сезони може и меняц, указал нам же чловечество, и попри шицкей науки, технолоґиї и розвою, ма свою Ахилову пету. Можебуц нас вирус нє може знїщиц, алє нас може озбильно подхромиц. Нє лєм лїкаре – епидемиолоґи, инфектолоґи, специялисти социялней медицини, алє и фаховци других профилох – економиї, политиколоґиї, социолоґиї, та аж и антрополоґиї, уж оценюю же наш дотерашнї живот после пандемиї нє будзе гевтот стари, исти. Нє будзе баш анї нєпрепознатлїво иншаки, алє чловечество будзе примушене креировац, створиц, свою нову нормалносц. Научиц жиц зоз корону.

На ґлобалним уровню, озда лоґика здравого розума надвлада актуалну лоґику профиту. (Нє)укладанє до здравственей системи пребарз драго коштало и найбогатших. Нє вше найтуньше куповац лєм на шветовим пияцу, пробуйме дацо направиц и сами, та гоч будзе и драгше. Скоро же нєнормалне же найрозвитши економиї планети животно завиша од сировини, продуктох, роботней моци лєбо тунєй роби з другого конца планети… А кед вони церпя, церпя и шицки други, лєм ище баржей. Можебуц ознова шансу достаню национални, самоотримуюци кед уж нє самодостаточни, економиї и дружтва. Шицко то, правда, сфера шпекулацийох, мудрованя и „високей политики” о будучносци и перспективи чловечества и цивилизациї.

Медзитим, на уровню каждодньового „малого” живота ствари вельо конкретнєйши. Гоч вецей нєт полицийней годзини и позарядового стану, у Сербиї ище каждодньово маме високи двоцифрово числа новоохорених од Ковиду-19 и смертельни случаї од тей хороти. Ризик ище вше присутни, и так будзе док ше епидемия нє загаши (здогадуєм, по Шветовей здравственей орґанизациї, епидемия на єдней териториї престава кед 14 днї нєт одкрити нови случаї охореня). Аж вец будземе 100 одсто безпечни. Нормално же нє мож буц заварти у бункеру док шицко тото дефинитивно нє прейдзе. Алє, думам же зме пребарз швидко пошли до другого екстрему, же ше уж справуєме як да ше нїч нє случело. Пред тижньом сом на драже, а окреме у завартим просторе нє стретнул скоро нїкого без маски, рукавицох итд. Нєшка рано, пре исти „аксесоар” на мнє баржей патрели боком як да ходзим доокола и кихам людзом до твари… Приватно, наздавам ше же сом нє у праву, же тота (пре)осторожносц нє потребна, и же корона завше прейдзе и нїґда ше нє враци. Як новинар и одвичательни редактор, таки луксуз нє мам, докля ґод епидемия тирва. Гоч будзем допити, мушим повторйовац цо зме уж шицки по сто раз чули – тримайце одстоянє, нє хпайце ше до гужви, умивайце руки.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)